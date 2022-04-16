  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Соцмережі відреагували фотожабами на Хресну ходу за участі українки та росіянки у Колізеї

    Саме таким малюнком користувачі соцмереж оцінили ідею Ватикану - Соцмережі відреагували фотожабами на Хресну ходу за участі українки та росіянки у Колізеї
    Саме таким малюнком користувачі соцмереж оцінили ідею Ватикану

    Українці засудили Хресну ходу, яка була організована Ватиканом

    Українців обурила позиція Ватикану щодо російської агресії. Зокрема, користувачі соцмереж відреагували фотожабами на Хресну ходу за участі українки та росіянки у Колізеї.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Соцмережі відреагували фотожабами на Хресну ходу за участі українки та росіянки у Колізеї
    Соцмережі відреагували фотожабами на Хресну ходу за участі українки та росіянки у Колізеї
    Соцмережі відреагували фотожабами на Хресну ходу за участі українки та росіянки у Колізеї
    Соцмережі відреагували фотожабами на Хресну ходу за участі українки та росіянки у Колізеї

    Нагадаємо, 15 квітня у Колізеї відбулася Хресна хода за участі українки та росіянки. Вони спільно тримали хрест під час 13-ї стації, за попереднім задумом, цю зупинку мали супроводжувати текстом роздумів, у якому звучить теза про «братні народи».

    Однак, під тиском громадськості від промови відмовилися, хоча жінки все ж спільно взяли участь у дійстві.

    Нагадаємо, що Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів.

    Також Ватикан розглядає можливість поїздки Папи Франциска до Лівану у червні. Він зможе зустрітися в Єрусалимі з патріархом Кирилом, який виступив з підтримкою війни Росії проти України.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Ватикан Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Соцмережі відреагували фотожабами на Хресну ходу за участі українки та росіянки у Колізеї