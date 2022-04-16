Соцмережі відреагували фотожабами на Хресну ходу за участі українки та росіянки у Колізеї

Українці засудили Хресну ходу, яка була організована Ватиканом

Українців обурила позиція Ватикану щодо російської агресії. Зокрема, користувачі соцмереж відреагували фотожабами на Хресну ходу за участі українки та росіянки у Колізеї.

Нагадаємо, 15 квітня у Колізеї відбулася Хресна хода за участі українки та росіянки. Вони спільно тримали хрест під час 13-ї стації, за попереднім задумом, цю зупинку мали супроводжувати текстом роздумів, у якому звучить теза про «братні народи».

Однак, під тиском громадськості від промови відмовилися, хоча жінки все ж спільно взяли участь у дійстві.

Нагадаємо, що Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів.

Також Ватикан розглядає можливість поїздки Папи Франциска до Лівану у червні. Він зможе зустрітися в Єрусалимі з патріархом Кирилом, який виступив з підтримкою війни Росії проти України.