Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді

Після фінальної сутички Жан накинув на себе прапор України і станцював гопак

«Російські ЗМІ вже написали, що Жан Беленюк – фашист?»

Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк здобув яскраву перемогу у фіналі Олімпійських ігор.

Цю подію не оминули своєю увагою жартівники з мережі.

Зокрема, журналіст Денис Казанський цікавиться, чи російські ЗМІ вже написали, що Жан Беленюк – фашист?

Нагадаємо, що після фінальної сутички Жан, який зазнав травми перед Олімпіадою, накинув на себе прапор України і станцював гопак.