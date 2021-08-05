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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді

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    Після фінальної сутички Жан накинув на себе прапор України і станцював гопак - Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді
    Після фінальної сутички Жан накинув на себе прапор України і станцював гопак

    «Російські ЗМІ вже написали, що Жан Беленюк – фашист?»

    Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк здобув яскраву перемогу у фіналі Олімпійських ігор.

    Цю подію не оминули своєю увагою жартівники з мережі.

    Зокрема, журналіст Денис Казанський цікавиться, чи російські ЗМІ вже написали, що Жан Беленюк – фашист?

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді

    Нагадаємо, що після фінальної сутички Жан, який зазнав травми перед Олімпіадою, накинув на себе прапор України і станцював гопак.

    Теги: Олімпіада Жан Беленюк греко-римська боротьба
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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на перемогу нардепа Беленюка на Олімпіаді