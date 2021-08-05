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    Хижняк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо

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    Олександр Хижняк провів дуже важкий півфінальний поєдинок - Хижняк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо
    Олександр Хижняк провів дуже важкий півфінальний поєдинок
    Фото з відкритих джерел

    Українець забезпечив собі мінімум срібну нагороду

    Боксер Олександр Хижняк провів непростий поєдинок на Олімпіади. Він є одним з фаворитів змагань і в півфіналі зустрічався з філіппінцем Еуміром Марсьялем.

    Полтавець активно розпочав бій. У першому раунді кілька разів влучив у голову суперника, проте й сам пропускав. Марьяль дуже небезпечно контратакував і не ухилявся від боротьби. Еумір в одному з епізодів розбив обличчя і довелося зупиняти кров.

    За сходим сценарієм пройшов і другий раунд. Філіппінець намагався «в’язати» руки, бо почали проходити в Хижняка прямі удари. Марсьяль, було помітно, втомився. Другий раунд українець виграв.

    Не зупинявся Олександр і в третьому раунді. Затискати суперника в кутах рингу. Марсьяль клінчував і гасив темп. За раундами рахунок був нічийним і українець з останніх сил зумів вирвати перемогу. Браво!

    Раніше дванадцяту нагороду здобула веслувальниця Людмила Лузан.

    Учора, 4 серпня, збірна України здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

    Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

    Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко.

    В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.

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    Теги: Олімпіада
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    Хижняк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо