На Олімпіаді в Токіо – новий добовий максимум заражень Covid-19
Оргкомітет «Токіо-2020» прийняв рішення відсторонити грецьких синхроністок від змагань через спалах коронавірусу
На Олімпіаді в Токіо-2020 встановлений черговий добовий максимум заражень коронавірусом. За останню добу Covid-19 виявили у 31 особи. Про це йдеться в щоденному звіті оргкомітету Олімпійських ігор.
Це максимальне значення з початку турніру. Попередній антирекорд – 29 випадків за добу – було виявлено в середу, 4 серпня.
Повідомляється, що серед тих, що заразилися – ще одна спортсменка з Греції, яка виступає в синхронному плаванні. Число позитивних випадків в цій групі досягло шести.
Оргкомітет «Токіо-2020» прийняв рішення відсторонити грецьких синхроністок від змагань.
До слова, сьогодні три українки вийшли у фінал Олімпіади в стрибках у висоту.
Також Україна виграла дванадцяту медаль Олімпіади.
В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.