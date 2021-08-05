  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    На Олімпіаді в Токіо – новий добовий максимум заражень Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За останню добу Covid-19 виявили у 31 особи - На Олімпіаді в Токіо – новий добовий максимум заражень Covid-19
    За останню добу Covid-19 виявили у 31 особи
    Фото: ЕРА

    Оргкомітет «Токіо-2020» прийняв рішення відсторонити грецьких синхроністок від змагань через спалах коронавірусу

    На Олімпіаді в Токіо-2020 встановлений черговий добовий максимум заражень коронавірусом. За останню добу Covid-19 виявили у 31 особи. Про це йдеться в щоденному звіті оргкомітету Олімпійських ігор.

    Це максимальне значення з початку турніру. Попередній антирекорд – 29 випадків за добу – було виявлено в середу, 4 серпня.

    Повідомляється, що серед тих, що заразилися – ще одна спортсменка з Греції, яка виступає в синхронному плаванні. Число позитивних випадків в цій групі досягло шести.

    Оргкомітет «Токіо-2020» прийняв рішення відсторонити грецьких синхроністок від змагань.

    До слова, сьогодні три українки вийшли у фінал Олімпіади в стрибках у висоту.

    Також Україна виграла дванадцяту медаль Олімпіади.

    В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.

    Читайте також:
    Теги: Олімпіада Японія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Олімпіаді в Токіо – новий добовий максимум заражень Covid-19