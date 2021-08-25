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    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами

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    Зображення:&nbsp;Facebook.com/memagrammm - Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами
    Зображення: Facebook.com/memagrammm

    Від інтернет-гумористів дісталося керівникам країни-агресора Росії

    Кульмінацією святкування Дня Незалежності України став військовий парад. Не оминули своєю увагою цю події і жартівники з мережі.

    Зокрема, їхню увагу привернула поведінка президентів Віктора Ющенка та Петра Порошенка.

    Окремо від інтернет-гумористів дісталося і керівникам країни-агресора Росії.

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    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами
    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами
    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами
    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами
    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами
    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами
    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами
    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами
    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами

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    Теги: Петро Порошенко Віктор Ющенко День Незалежності парад
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    Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами