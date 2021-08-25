Соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами
Зображення: Facebook.com/memagrammm
Від інтернет-гумористів дісталося керівникам країни-агресора Росії
Кульмінацією святкування Дня Незалежності України став військовий парад. Не оминули своєю увагою цю події і жартівники з мережі.
Зокрема, їхню увагу привернула поведінка президентів Віктора Ющенка та Петра Порошенка.
Окремо від інтернет-гумористів дісталося і керівникам країни-агресора Росії.
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