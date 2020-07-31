Необхідно провести андбандлінг «Укрзалізниці», - Козак



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Козак вважає, що потрібно відокремити пасажирські перевезення від вантажних

На базі «Укрзалізниці» необхідно створити кілька компаній, які займатимуться окремими напрямками діяльності. Про це заявив народний депутат Тарас Козак.

«Укрзалізниця», нібито окрема компанія. Але до неї входять різноманітні активи. Це і колії, це і пасажирські перевезення, це і тяга, локомотиви, це і вантажні вагони різного формату. Це і нерухомість якась, станції і все інше. Тобто, це величезна кількість майна, яка ще потребує певного аудиту дуже серйозного, серйозними структурами, щоб було розуміння, що там взагалі є, що воно потрібно, що не потрібно. Після цього треба це все реструктуризувати, тобто розділити на певні компанії, і вже в ці певні компанії десь можна пускати приватного інвестора», - пояснив Козак.

За його словами, потрібно провести анбандлінг «Укрзалізниці», зокрема, відокремити пасажирські перевезення від вантажних, і встановити чіткі правила на ринку перевезень та слідкувати за їх дотриманням.

«Це можуть бути, наприклад, пасажирські перевезення. Чи це можуть бути вантажні перевезення. Це може бути просто тяга, якісь окремі компанії, які між собою почнуть конкурувати, щоб це не був монополіст. Тобто, умовно кажучи, на базі Укрзалізниці, вантажних перевезень створити 2-3-4 компанії, кожну з них продати повністю чи частково в приватні руки і контролювати вже боротьбу між ними, щоб це була не змова, а конкуренція за клієнта, якому треба перевозити вантажі», - вважає Козак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи «Укрзалізниці» повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що нині вона існує тільки на папері.

Раніше американський транспортний експерт Джефферсон Сінклер заявив, що «Укрзалізницю» потрібно реформувати за європейською моделлю, що сприятиме подальшій інтеграції України з ЄС.