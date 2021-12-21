Сьогодні 160 років від дня народження Євгена Чикаленко (фото)

Український меценат, про якого дуже мало знають

Євген Чикаленко меценат, публіцист, громадський діяч. Він ініціював створення Центральної Ради, запросив повернутися у Київ Грушевського, фінансово підтримував українські щоденні газети, зокрема «Раду», наукову і творчу діяльність українців у Галичині.

«Колись Україна таки буде самостійною. Не пропадуть дурно отсих майже два роки самостійного існування, не пропаде марно ота кров, яку проливають тепер українці, не минеться безслідно оте обдирання народу московськими большевиками; свідомість національна серед українського народу за цих два роки зросла безмірно більше, ніж за останніх 200 років, і тепер вже ніякі заходи наших сусідів-ворогів не зможуть викреслити, витерти з життя нашого народу отої свідомости» − вірив пан Євген.

«Якби ми проводили земельну реформу за Чикаленком (а він фахово її розробляв), українські землі давно б стали джерелом добробуту кожного українця. Ось його відомі цитати: «Легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені», − впевнений нардеп Микола Княжицький.

Він, разом із колегами, допомогли львівському Дому Франка реставрувати портрет мецената.

Нагадаємо, поновлене через багато років слідство у справі загибелі відомого українського композитора Володимира Івасюка, автора «Червоної рути» та ще понад 100 популярних пісень, дійшло до висновку, що він не вчиняв самогубства.