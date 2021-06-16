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    Суркіса «підловили» в Раді в олімпійці і годинником Rolex (фото)

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    Суркіс прийшов у Верховну Раду скромно, але з родзинкою - Суркіса «підловили» в Раді в олімпійці і годинником Rolex (фото)
    Суркіс прийшов у Верховну Раду скромно, але з родзинкою
    Фото: Апостроф

    Суркіс «вигуляв» мобільний телефон у чохлі зі шкіри крокодила з емблемою «Динамо»

    Колега Віктора Медведчука по фракції «Опозиційна платформа-За життя» Григорій Суркіс прийшов до Верховної Ради в олімпійці. Про це інформує Апостроф.

    Суркіс одягнувся просто, в синю спортивну кофту на металевій блискавці. Також у нардепа помітили годинник Rolex з кольоровими вставками, які збігаються з кольорами резервної форми київського «Динамо», яку він очолював.

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    Суркіса «підловили» в Раді в олімпійці і годинником Rolex (фото)
    Суркіса «підловили» в Раді в олімпійці і годинником Rolex (фото)
    Суркіса «підловили» в Раді в олімпійці і годинником Rolex (фото)

    Цього дня почесний член УЄФА і почесний президент ФФУ «вигуляв» мобільний телефон у чохлі зі шкіри крокодила з емблемою «Динамо».

    Додамо, що у середу, 16 червня, у Києві патрульна поліція зупинила кортеж братів Суркісів, який їхав зустрічною смугою на вулиці Кирилівській.

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    Теги: Віктор Медведчук Григорій Суркіс ФК «Динамо»
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    Суркіса «підловили» в Раді в олімпійці і годинником Rolex (фото)