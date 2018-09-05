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    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків

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    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків

    Окружна в'язниця у віддаленому куточку Аппалачі дає уявлення про те, як наркотики руйнують американські сім'ї

    Тут, і в безлічі інших місць, наркоманія призводить до стрімкого зростання числа жінок-ув'язнених. Більше десяти років тому у в'язниці округу Кемпбелл на північному сході штату Теннессі рідко знаходилося більше 10 жінок. Зараз число ув'язнених становить близько 60 осіб.

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    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків
    Так виглядає відчай. Депресивні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків

    Більшість з тих, хто опинився тут, пройшли однаковим шляхом: вони заарештовані за звинуваченнями, які пов'язані з наркотиками і перебувають в камері 23 години на добу. Багато з їхніх знайомих також є наркоманами. Вони не отримують ніяких консультацій. Потім тижні, місяці або роки по тому їх випускають в те ж саме середовище, де друзі, а в деяких випадках і сім'ї, також вживають наркотики. Незабаром вони знову опиняються у в'язниці.

    І цикл починається заново: ще один арешт, ще одна фотографія, ще одна рожева уніформа і в камеру.

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