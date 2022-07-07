«Такого Бориса не було і не буде». Як українці проводжають Джонсона у відставку

Українські соцмережі уже пропонують Борису Джонсону роботу, «поки він вільний»

Сьогодні, 7 липня, Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Ця новина зустріла бурхливу реакцію серед українського народу.

Джонсон активно підтримував Україну від початку повномасштабної війни, яку розгорнула Росія. Він кілька разів відвідував Україну, зокрема побував у Бучі, яка постраждала від російських окупаційних військ.

Після оголошення про свою відставку Джонсон пообіцяв, що його країна підтримуватиме Україну у її боротьбі з російськими загарбниками навіть після його відставки. Він також сьогодні поговорив телефоном з українським президентом Володимиром Зеленським.

«Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою», – наголосив Зеленський.

У соцмережах українці подякували Джонсону за підтримку України у війні проти Росії, а дехто навіть запропонував йому посаду в Україні – мером Одеси, прем’єр-міністром України або навіть працівником «Нової пошти».

Нагадаємо, урядова криза у британському уряді виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, «головним батогом Консервативної партії», який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Міністри та працівники уряду масово пішли у відставку та закликали піти з посади Джонсона. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Це вже не вперше, коли британський уряд вимагав відставки Джонсона. У квітні 2022 року 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти з посади. Тоді британському прем'єру вдалося залишитися. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

Сьогодні Борис Джонсон все ж оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

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