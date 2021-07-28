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    Українець захистив титул найсильнішої людини планети

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    Олексій Новіков втретє виграв змагання світового туру стронгменів - Українець захистив титул найсильнішої людини планети
    Олексій Новіков втретє виграв змагання світового туру стронгменів
    Фото з відкритих джерел

    Олексій Новіков не мав рівних на престижному турнірі стронгменів у Лондоні

    Привіт нашим олімпійцям у Токіо передав стронгмен Олексій Новіков. Поки українці борються за медалі на Іграх, український силач захистив титул найсильнішої людини планети у світовому турнірі Strongman Classic 2021, який пройшов у Лондоні на найпрестижнішій арені королівства Royal Albert Hall.

    За головний приз змагалися 11 найсильніших атлетів світу і українцю вже втретє не було рівних у пересуванні важких предметів.

    Олексій Новіков втретє став найсильнішим у світі
    Олексій Новіков втретє став найсильнішим у світі

    Олексій Новіков у листопаді 2020-го у віці 24 років став наймолодшим стронгменом, якому вдалося стати чемпіоном світу.

    У березні 2021-го він підтвердив високий клас на міжнародних змаганнях із силової атлетики World’s Ultimate Strongman – Strength Island.

    2004 року в змаганні World’s Strongest Man переміг українець Василь Вірастюк.

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    Теги: Олексій Новіков
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    Українець захистив титул найсильнішої людини планети