Українець захистив титул найсильнішої людини планети

Олексій Новіков не мав рівних на престижному турнірі стронгменів у Лондоні

Привіт нашим олімпійцям у Токіо передав стронгмен Олексій Новіков. Поки українці борються за медалі на Іграх, український силач захистив титул найсильнішої людини планети у світовому турнірі Strongman Classic 2021, який пройшов у Лондоні на найпрестижнішій арені королівства Royal Albert Hall.

За головний приз змагалися 11 найсильніших атлетів світу і українцю вже втретє не було рівних у пересуванні важких предметів.

Олексій Новіков втретє став найсильнішим у світі

Олексій Новіков у листопаді 2020-го у віці 24 років став наймолодшим стронгменом, якому вдалося стати чемпіоном світу.

У березні 2021-го він підтвердив високий клас на міжнародних змаганнях із силової атлетики World’s Ultimate Strongman – Strength Island.

2004 року в змаганні World’s Strongest Man переміг українець Василь Вірастюк.