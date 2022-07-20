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    Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки (фото)

    Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки - Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки (фото)
    Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки
    фото: Олексій Петров

    Вже є замовлення на кілька комплексів, – кажуть волонтери

    Перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО «Справа громад» та Фондом Порошенка, проходить польові випробування. Про це повідомив блогер, ветеран АТО, волонтер Олексій Петров у Facebook.

    «Виходячи з того, що в країні війна і багато часу немає, автоматично відбуваються три процеси: польові випробування, навчання екіпажу і, як наслідок, передача одному дуже бойовому підрозділу», – повідомив Петров.

    «Третій день з дуже мотивованими бійцями носимося у посадках, кукурудзяних та соняшникових полях. Сваримося, коли щось не виходить, і радіємо, коли результат перевершує наші очікування», – ділиться враженнями волонтер.

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    Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки (фото)
    Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки (фото)
    Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки (фото)
    Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки (фото)
    Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки (фото)
    Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки (фото)
    фото: Олексій Петров

    «Хлопці, які приймають комплекс, голосно захоплюються і вже розмірковують, як «Локі» впишеться в систему розвідки їхнього підрозділу», – зазначає Олексій Петров.

    Він також зауважив, що в наступні машини внесуть кілька вдосконалень, «щоб кожен Локі став кошмарним сном для російських окупантів».

    «Вже є замовлення на кілька комплексів, які потрібні на вчора! І отже тепер справа за нами», – пише волонтер.

    Як розповів у червні Петро Порошенко, подібні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів, і їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження. Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень. У комплексі є інтегрований БПЛА, камери з 50-кратним зумом і тепловізором мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Старлінк миттєво передаються у передовий пункт управління угрупуванням військ.

    «Закордонні аналоги коштують мільйони доларів — не сотні тисяч. Вони заліцензовані, нам їх не продають, навіть якби гроші й були», — пояснює Порошенко.

    ніціатор проекту, ветеран війни проти росії, волонтер Гліб Бабіч розповів, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем. Як відомо, ще до широкомасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами забезпечували системами відеорозвідки кілька бригад на лінії розмежування.

    «Тут потужне програмне забезпечення, за яке ми дякуємо ТОВ «Укрспецсистемс». Окрема подяка фірмі SECUR GROUP — дуже потужні інженери, які втілили це в метал. Дуже велика кількість, тисячі складових — вона складна у зборці, але дуже потужна і проста в роботі», — пояснює волонтер.

    У броньовику знайшлося місце навіть для кавоварки, яку передали небайдужі люди з Фінляндії. Олексій Петров підтвердив: тактична кавоварка працює як годинник.

    Долучитися до проекту можна на платформі ГО «Справа Громад»

    Теги: Петро Порошенко росія окупанти війна ветеран волонтер гроші Україна окупація #stoprussia
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    Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки (фото)