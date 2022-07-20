Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки (фото)

Вже є замовлення на кілька комплексів, – кажуть волонтери

Перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО «Справа громад» та Фондом Порошенка, проходить польові випробування. Про це повідомив блогер, ветеран АТО, волонтер Олексій Петров у Facebook.

«Виходячи з того, що в країні війна і багато часу немає, автоматично відбуваються три процеси: польові випробування, навчання екіпажу і, як наслідок, передача одному дуже бойовому підрозділу», – повідомив Петров.

«Третій день з дуже мотивованими бійцями носимося у посадках, кукурудзяних та соняшникових полях. Сваримося, коли щось не виходить, і радіємо, коли результат перевершує наші очікування», – ділиться враженнями волонтер.

«Хлопці, які приймають комплекс, голосно захоплюються і вже розмірковують, як «Локі» впишеться в систему розвідки їхнього підрозділу», – зазначає Олексій Петров.

Він також зауважив, що в наступні машини внесуть кілька вдосконалень, «щоб кожен Локі став кошмарним сном для російських окупантів».

«Вже є замовлення на кілька комплексів, які потрібні на вчора! І отже тепер справа за нами», – пише волонтер.

Як розповів у червні Петро Порошенко, подібні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів, і їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження. Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень. У комплексі є інтегрований БПЛА, камери з 50-кратним зумом і тепловізором мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Старлінк миттєво передаються у передовий пункт управління угрупуванням військ.

«Закордонні аналоги коштують мільйони доларів — не сотні тисяч. Вони заліцензовані, нам їх не продають, навіть якби гроші й були», — пояснює Порошенко.

ніціатор проекту, ветеран війни проти росії, волонтер Гліб Бабіч розповів, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем. Як відомо, ще до широкомасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами забезпечували системами відеорозвідки кілька бригад на лінії розмежування.

«Тут потужне програмне забезпечення, за яке ми дякуємо ТОВ «Укрспецсистемс». Окрема подяка фірмі SECUR GROUP — дуже потужні інженери, які втілили це в метал. Дуже велика кількість, тисячі складових — вона складна у зборці, але дуже потужна і проста в роботі», — пояснює волонтер.

У броньовику знайшлося місце навіть для кавоварки, яку передали небайдужі люди з Фінляндії. Олексій Петров підтвердив: тактична кавоварка працює як годинник.

Долучитися до проекту можна на платформі ГО «Справа Громад»