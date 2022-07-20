Міжнародні кредитори погодились відтермінувати Україні виплату боргу

Кредитори України мають намір забезпечити узгоджене зупинення обслуговування боргу України з 1 серпня до кінця 2023 року

Кредитори України мають намір забезпечити узгоджене зупинення обслуговування боргу України з 1 серпня до кінця 2023 року

На відтермінування погодились шість країн

Група кредиторів України (Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США) погоджується відстрочити виплати з обслуговування боргу України. Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства фінансів Німеччини.

«У цих виняткових обставинах і визнаючи зразковий послужний список України з обслуговування боргу на сьогодні, члени Групи кредиторів України підтримують це клопотання про згоду та наполегливо рекомендують власникам облігацій дати згоду на запит України», – йдеться у заяві.

Крім того, офіційні двосторонні кредитори України мають намір забезпечити узгоджене зупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю продовження на рік.

«Ми також наполегливо закликаємо всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів якнайшвидше досягти домовленості з Україною про припинення обслуговування боргу», – зазначається в документі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ослаблення економіки через війну проти Росії державний борг України відносно ВВП може зрости до 80-85%.

Також повідомлялося, що США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України.

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