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    Економіка

    Міжнародні кредитори погодились відтермінувати Україні виплату боргу

    Кредитори України мають намір забезпечити узгоджене зупинення обслуговування боргу України з 1 серпня до кінця 2023 року - Міжнародні кредитори погодились відтермінувати Україні виплату боргу
    Кредитори України мають намір забезпечити узгоджене зупинення обслуговування боргу України з 1 серпня до кінця 2023 року
    фото ілюстративне

    На відтермінування погодились шість країн

    Група кредиторів України (Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США) погоджується відстрочити виплати з обслуговування боргу України. Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства фінансів Німеччини.

    «У цих виняткових обставинах і визнаючи зразковий послужний список України з обслуговування боргу на сьогодні, члени Групи кредиторів України підтримують це клопотання про згоду та наполегливо рекомендують власникам облігацій дати згоду на запит України», – йдеться у заяві.

    Крім того, офіційні двосторонні кредитори України мають намір забезпечити узгоджене зупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю продовження на рік.

    «Ми також наполегливо закликаємо всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів якнайшвидше досягти домовленості з Україною про припинення обслуговування боргу», – зазначається в документі.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок ослаблення економіки через війну проти Росії державний борг України відносно ВВП може зрости до 80-85%.

    Також повідомлялося, що США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Міжнародні кредитори погодились відтермінувати Україні виплату боргу