У Росії невідомі підірвали залізничні колії (фото)

Залізничний переїзд ще довго буде непридатний

Вранці 12 квітня на мосту через річку Нежеголь, що у Білгородській області Росії, на гілці Білгород – Вовчанськ – Куп'янськ підірвали залізничні колії. Про це повідомив у Telegram губернатор Білгородської області Росії В’ячеслав Гладков.

«У Шебекінському міському окрузі пошкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група», − написав він.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував фото з місця події.

«Фото гарні. Зупинилися електрички, людей пересаджують до автобусів, ніхто не постраждав, але склади з рашастану цю доріжку забудуть надовго. На місці вже працюють всі, хто може, з'ясовують "причину пошкоджень". Що ж це могло бути? Є очевидний підрив одного з прольотів на мосту. Молодці, партизани!» − написав Геращенко.

Відомо, що 1 квітня у російському Білгороді сталася пожежа на нафтобазі. Раніше губернатор Гладков вже намагався звинуватити Україну в НП у Білгородській області. Він стверджував, що в одному із сіл стався вибух через снаряд, який нібито прилетів із території України.

Водночас у Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ. Так, у Шебекінському районі Білгородської області Росії через нібито загрозу терористичних актів силовики почали евакуацію дитсадків.

Нагадаємо, що розвідники повідомляли про те, що влада РФ планує серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. У планах також завдати ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму.