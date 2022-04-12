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    У Росії невідомі підірвали залізничні колії (фото)

    У Білгороді підірвали залізничні колії - У Росії невідомі підірвали залізничні колії (фото)
    У Білгороді підірвали залізничні колії
    фото з відкритих джерел

    Залізничний переїзд ще довго буде непридатний

    Вранці 12 квітня на мосту через річку Нежеголь, що у Білгородській області Росії, на гілці Білгород – Вовчанськ – Куп'янськ підірвали залізничні колії. Про це повідомив у Telegram губернатор Білгородської області Росії В’ячеслав Гладков.

    «У Шебекінському міському окрузі пошкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група», − написав він.

    Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував фото з місця події.

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    У Росії невідомі підірвали залізничні колії (фото)
    У Росії невідомі підірвали залізничні колії (фото)
    фото з відкритих джерел

    «Фото гарні. Зупинилися електрички, людей пересаджують до автобусів, ніхто не постраждав, але склади з рашастану цю доріжку забудуть надовго. На місці вже працюють всі, хто може, з'ясовують "причину пошкоджень". Що ж це могло бути? Є очевидний підрив одного з прольотів на мосту. Молодці, партизани!» − написав Геращенко.

    Відомо, що 1 квітня у російському Білгороді сталася пожежа на нафтобазі. Раніше губернатор Гладков вже намагався звинуватити Україну в НП у Білгородській області. Він стверджував, що в одному із сіл стався вибух через снаряд, який нібито прилетів із території України.

    Водночас у Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ. Так, у Шебекінському районі Білгородської області Росії через нібито загрозу терористичних актів силовики почали евакуацію дитсадків.

    Нагадаємо, що розвідники повідомляли про те, що влада РФ планує серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. У планах також завдати ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії невідомі підірвали залізничні колії (фото)