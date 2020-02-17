У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду



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Щорічно «Салон шоколаду» в бельгійській столиці відвідує більше 20 тисяч чоловік

Днями в Брюсселі відкрився знаменитий «Салон шоколаду». Традиційно захід розпочався модним показом нарядів, зроблених за допомогою шоколаду. Над сукнями спільно працювали дизайнери та шоколатьє, які створили 14 нарядів.

Крім показу шоколадних нарядів на триденному заході проходять семінари, дегустації та ярмарок. Десятки шоколатьє представляють свої творіння.

Щорічно «Салон шоколаду» в бельгійській столиці відвідує більше 20 тисяч чоловік.