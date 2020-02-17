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    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду

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    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду

    Щорічно «Салон шоколаду» в бельгійській столиці відвідує більше 20 тисяч чоловік

    Днями в Брюсселі відкрився знаменитий «Салон шоколаду». Традиційно захід розпочався модним показом нарядів, зроблених за допомогою шоколаду. Над сукнями спільно працювали дизайнери та шоколатьє, які створили 14 нарядів.

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    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду
    У Брюсселі пройшов модний показ нарядів, зроблених за допомогою шоколаду

    Крім показу шоколадних нарядів на триденному заході проходять семінари, дегустації та ярмарок. Десятки шоколатьє представляють свої творіння.

    Щорічно «Салон шоколаду» в бельгійській столиці відвідує більше 20 тисяч чоловік.

    Бельгія
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