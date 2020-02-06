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    Українській легіонер Соболь вийшов у фінал Кубку Бельгії

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    Брюгге святкує перемогу - Українській легіонер Соболь вийшов у фінал Кубку Бельгії
    Брюгге святкує перемогу
    ФК Брюгге

    Соболь та «Брюгге» у фіналі

    Українець Едуард Соболь посприяв перемозі свого клубу – «Брюгге» у півфіналі Кубку Бельгії.

    Суперником «Брюгге» був клуб «Зюлте-Варегем» - гра завершилася з рахунком 2:1 на користь команди Соболя, яка грала в гостях.

    Українець провів на полі всі 90 хвилин, був корисним, проте голами не відзначився.

    У першому матч в Брюгге була нічия 1:1.

    У финалі команда Соболя зіграє з переможцем пари «Антверпен» - «Кортрейк». Там перша гра також завершилася з рахунком 1:1.

    Таким чином «Брюгге» зберігає шанси на золотий дубль (команда лідирує у Жюпіле Про-Лізі), а Соболь – на увагу з боку тренерського штабу збірної України, що нині формує склад на Євро-2020.

     «Брюгге» святкує:

    Джерело: Главком СПОРТ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія Едуард Соболь
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