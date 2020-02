Українській легіонер Соболь вийшов у фінал Кубку Бельгії

Соболь та «Брюгге» у фіналі

Українець Едуард Соболь посприяв перемозі свого клубу – «Брюгге» у півфіналі Кубку Бельгії.

Суперником «Брюгге» був клуб «Зюлте-Варегем» - гра завершилася з рахунком 2:1 на користь команди Соболя, яка грала в гостях.

Українець провів на полі всі 90 хвилин, був корисним, проте голами не відзначився.

У першому матч в Брюгге була нічия 1:1.

У финалі команда Соболя зіграє з переможцем пари «Антверпен» - «Кортрейк». Там перша гра також завершилася з рахунком 1:1.

Таким чином «Брюгге» зберігає шанси на золотий дубль (команда лідирує у Жюпіле Про-Лізі), а Соболь – на увагу з боку тренерського штабу збірної України, що нині формує склад на Євро-2020.

«Брюгге» святкує:

We are Bruges!!! And we’re going to Brusselsssss #ZwaClu #CrokyCup pic.twitter.com/DiZMvVhBFa