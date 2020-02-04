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    У Бельгії зафіксували перший випадок зараження смертельним коронавірусом

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    У Бельгії зафіксували перший випадок зараження смертельним коронавірусом
    Фото: Global Look Press

    Один з дев'яти бельгійців, яких привезли в країну з Ухані, заразився коронавірусом

    Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Бельгії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я країни, передає De Tijd.

    Міністр охорони здоров'я Меггі Де Блок повідомив, що один з дев'яти бельгійців, яких привезли в країну з Ухані, заразився коронавірусом.

    «Один з них заражений новим коронавірусом. Результати тестів інших негативні», - сказав він.

    Однак, за словами міністра, в даний час в зараженого відсутні будь-які симптоми захворювання.

    Нагадаємо, що в Японії на «коронавірусний» карантин помістили круїзний лайнерУвечері понеділка, 3 лютого, лікарі почали перевіряти пасажирів та членів команди на наявність у них коронавірусу 2019 nCoV. Пасажирам доведеться очікувати результати аналізу близько доби.

    Як відомо, станом на 4 лютого кількість загиблих від коронавірусу зросла до 426 осіб.

    До слова, Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.

    Також повідомлялося, що ризик значного поширення коронавірусу за межі Китаю дуже низький.

    Раніше стало відомо, що 3 лютого до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.

    Ввечері 3 лютого у МОЗ повідомили, що у двох пацієнтів Олександрівської лікарні Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

    Також оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.


    Як вже відомо, у китайському Ухані відкрили збудовану за 10 днів лікарню для пацієнтів з коронавірусом.

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