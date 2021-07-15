Бельгія постраждала від нищівної стихії (відео)

не змогли вирватися з бурхливого потоку

Через стихію д воє людей загинули , бо не змогли вирватися з бурхливого потоку

Найбільше страждає місто Спа, де понад 10000 людей залишилися без електрики

Бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та повені. Відповідне відео виклали в Youtube.

Відомо, що найбільше страждає місто Спа. Там понад 10 тис. людей залишилися без електрики, а вулиці перетворилися на страшні потоки води, які змивали все на своєму шляху.

Через цю катастрофу двоє людей загинули, бо не змогли вирватися з бурхливого потоку. Пожежники не встигають відкачувати воду з будинків. Дороги повністю заблоковані. Із затоплених районів евакуюють людей. До рятувальників уже долучилися військові.

Синоптики не обіцяють нічого обнадійливого, очікується, що найближчої доби на півдні Бельгії випаде ще місячна норма опадів. Жах триває.

Додамо, що в Південній Моравії (Чехія) продовжують долати наслідки нищівного буревію, що пронісся цією місцевістю 24 червня 2021 року. Стихія зруйнувала значну частину будівель в селищах Грушки, Моравська Нова Весь, Лужиці й Мікульчіце.

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