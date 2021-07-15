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    Бельгія постраждала від нищівної стихії (відео)

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    Через стихію двоє людей загинули, бо не змогли вирватися з бурхливого потоку - Бельгія постраждала від нищівної стихії (відео)
    Через стихію двоє людей загинули, бо не змогли вирватися з бурхливого потоку
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше страждає місто Спа, де понад 10000 людей залишилися без електрики

    Бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та повені. Відповідне відео виклали в Youtube.

    Відомо, що найбільше страждає місто Спа. Там понад 10 тис. людей залишилися без електрики, а вулиці перетворилися на страшні потоки води, які змивали все на своєму шляху.

    Через цю катастрофу двоє людей загинули, бо не змогли вирватися з бурхливого потоку. Пожежники не встигають відкачувати воду з будинків. Дороги повністю заблоковані. Із затоплених районів евакуюють людей. До рятувальників уже долучилися військові.

    Синоптики не обіцяють нічого обнадійливого, очікується, що найближчої доби на півдні Бельгії випаде ще місячна норма опадів. Жах триває.

    Додамо, що в Південній Моравії (Чехія) продовжують долати наслідки нищівного буревію, що пронісся цією місцевістю 24 червня 2021 року. Стихія зруйнувала значну частину будівель в селищах Грушки, Моравська Нова Весь, Лужиці й Мікульчіце.

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    Теги: стихійні лиха Бельгія потоп
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    Бельгія постраждала від нищівної стихії (відео)