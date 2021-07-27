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    У Мукачеві гастрономічний форум зібрав кухарів з усієї України (фото)

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    Учасникам форуму розповідали, як можна відкрити ресторан у кризу без інвестицій - У Мукачеві гастрономічний форум зібрав кухарів з усієї України (фото)
    Учасникам форуму розповідали, як можна відкрити ресторан у кризу без інвестицій
    Фото: пресслужба Мукачівської міськради

    У мукачівському замку «Паланок» влаштували майстер-класи з приготування страв

    У місті над Латорицею стартував гастрономічний форум, який тут відбувається вперше. До міста приїхали 150 кухарів України, щоб поділитися із місцевими майстрами кулінарної справи своїми секретами. Про це інформує пресслужба Мукачівської міськради.

    У форумі беруть участь знані кухарі, зокрема президент Асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін, бренд-шеф одного із відомих в Україні ресторанів Олексій Повторейко, шеф-кухар ресторану преміум сегменту Микола Люлько.

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    У Мукачеві гастрономічний форум зібрав кухарів з усієї України (фото)
    У Мукачеві гастрономічний форум зібрав кухарів з усієї України (фото)
    У Мукачеві гастрономічний форум зібрав кухарів з усієї України (фото)
    У Мукачеві гастрономічний форум зібрав кухарів з усієї України (фото)
    У Мукачеві гастрономічний форум зібрав кухарів з усієї України (фото)

    27 липня у мукачівському замку «Паланок» влаштовували майстер-класи з приготування страв. Учасникам форуму розповідали, як можна відкрити ресторан у кризу без інвестицій.

    Додамо, що до 30-річчя Незалежності України всі охочі побачать гастрономічну карту невеликих фермерських господарств. Проєкт «Дороги гурманів» познайомить шукачів нових смаків з місцевими виробниками крафтової їжі.

    Нагадаємо, що до Києва з метою ознайомитися з гастрономічною привабливістю столиці приїжджали гастрономічна журналістка Словенії Кая Сайович, незалежний хорватський журналіст Хрвоє Петріч, угорський письменник Андраш Йокуті та італійська журналістка Анастасія Авраменко.

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    Теги: Закарпаття їжа українці
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    У Мукачеві гастрономічний форум зібрав кухарів з усієї України (фото)