Садисти, пожалійте старого Фокіна!

Вітольд Фокін

Пожалійте стару людину...

Спочатку був Кравчук. Але до нього приєднався Фокін. Їх обох в інформаційному просторі уже стільки, що ця вистава стає схожою на самоціль. Яку саме? Традиційну останнім часом. Розгойдування суспільства при зухвалому провокуванні тієї його частини, яку самі розмови про можливість надання «особливого статусу «всьому Донбасу» – автоматично виведуть на вулицю. А на тлі процесу проглядатиметься президент - зі своїми енергійними заявочками, про ми «нічого не здамо і всіх переможемо», але не виключено, що «закінчимо війну в цьому році».

Звісно, робиться все це з грацією бегемота. Втім, можливо, це є частиною плану адже хаосу протипоказана краса і логіка задуму. Класичну схему зі злим і добрим слідчим занапастили. Невже свідомо? Є «дуже злий» Фокін, просто «злий» Кравчук і «невідомо який» Зеленський. Для хаосу – краще не придумаєш.

Але ж треба думати, що буде потім?

А потім, коли ця історія неминуче відійде на другий план, як було з усіма недавніми (і не дуже) українськими зашкварами, виявиться, що залишилася лише вщент дискредитована «геронтологічна» ТКГ, на чолі з двома безвідповідальними старцями. Їх ненавидітиме ледве не вся Україна, а вони по інерції говоритимуть, що знають, але не знатимуть, що говорять…

Наш висновок? Можна було придумати щось простіше і менш для вразливих людей травматичне, щоб довести очевидне: мінський процес доведений до абсурду, сенсу його продовжувати немає - ця вівісекція має бути припинена. Звісно, останнє стосується, насамперед, Вітольда Фокіна. Адже навряд чи його інформували про деталі задуму, він говорить, що думає. Україна з ним розбереться. А ви - пожалійте стару людину, садисти!

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