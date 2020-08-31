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    У світі

    Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США

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    Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США - Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США
    Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США

    Останні три місяці в Портленді щовечора проходять акції протесту проти расової несправедливості і жорстокого поводження поліції з представниками меншин

    Припинити безлади в американських містах, де керівництвом є демократи, можна тільки силою.

    Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

    «Єдиний спосіб зупинити насильство в містах із високим рівнем злочинності, керованих демократами, — це сила!», — заявив він.

    Президент також розкритикував мера-демократа Портленда Теда Уілера за бездіяльність під час протестів у його місті.

    «Тед Уілер, божевільний леворадікал, бездіяльний мер Портленда, демократ, який спостерігає за масштабною загибеллю і руйнуванням свого міста під час свого перебування на посаді, вважає, що ця злочинна ситуація повинна тривати вічно. Неправильно!», — написав Трамп.

    За словами американського лідера, жителі Портленда і інших міст США бажають «закону і порядку», чого не можуть їм забезпечити керівники-прихильники Демократичної партії.

    Поліція Портленда раніше повідомляла, що під час заворушень в місті 29 серпня загинула одна людина.

    За даними ЗМІ, в місті відбулися зіткнення між прихильниками Трампа і активістами руху Black Lives Matter. Унаслідок стрілянини загинув чоловік.

    Останні три місяці в Портленді щовечора проходять акції протесту проти расової несправедливості і жорстокого поводження поліції з представниками меншин.

    Масштабні протести проти расової нерівності спалахнули по всій території США після того, як в кінці травня 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі після застосування поліцейським задушливого прийому.

    США Дональд Трамп президент поліція час
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