Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США



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Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США

Останні три місяці в Портленді щовечора проходять акції протесту проти расової несправедливості і жорстокого поводження поліції з представниками меншин

Припинити безлади в американських містах, де керівництвом є демократи, можна тільки силою.

Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

«Єдиний спосіб зупинити насильство в містах із високим рівнем злочинності, керованих демократами, — це сила!», — заявив він.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Президент також розкритикував мера-демократа Портленда Теда Уілера за бездіяльність під час протестів у його місті.

«Тед Уілер, божевільний леворадікал, бездіяльний мер Портленда, демократ, який спостерігає за масштабною загибеллю і руйнуванням свого міста під час свого перебування на посаді, вважає, що ця злочинна ситуація повинна тривати вічно. Неправильно!», — написав Трамп.

Ted Wheeler, the wacky Radical Left Do Nothing Democrat Mayor of Portland, who has watched great death and destruction of his City during his tenure, thinks this lawless situation should go on forever. Wrong! Portland will never recover with a fool for a Mayor.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

За словами американського лідера, жителі Портленда і інших міст США бажають «закону і порядку», чого не можуть їм забезпечити керівники-прихильники Демократичної партії.

Поліція Портленда раніше повідомляла, що під час заворушень в місті 29 серпня загинула одна людина.

За даними ЗМІ, в місті відбулися зіткнення між прихильниками Трампа і активістами руху Black Lives Matter. Унаслідок стрілянини загинув чоловік.

Останні три місяці в Портленді щовечора проходять акції протесту проти расової несправедливості і жорстокого поводження поліції з представниками меншин.

Масштабні протести проти расової нерівності спалахнули по всій території США після того, як в кінці травня 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі після застосування поліцейським задушливого прийому.