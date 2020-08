Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США

Останні три місяці в Портленді щовечора проходять акції протесту проти расової несправедливості і жорстокого поводження поліції з представниками меншин

Припинити безлади в американських містах, де керівництвом є демократи, можна тільки силою.

Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

«Єдиний спосіб зупинити насильство в містах із високим рівнем злочинності, керованих демократами, — це сила!», — заявив він.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength!

Президент також розкритикував мера-демократа Портленда Теда Уілера за бездіяльність під час протестів у його місті.

«Тед Уілер, божевільний леворадікал, бездіяльний мер Портленда, демократ, який спостерігає за масштабною загибеллю і руйнуванням свого міста під час свого перебування на посаді, вважає, що ця злочинна ситуація повинна тривати вічно. Неправильно!», — написав Трамп.

Ted Wheeler, the wacky Radical Left Do Nothing Democrat Mayor of Portland, who has watched great death and destruction of his City during his tenure, thinks this lawless situation should go on forever. Wrong! Portland will never recover with a fool for a Mayor....