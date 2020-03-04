Прем’єр Британії Джонсон планує піти у декретну відпустку



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Борис Джонсон має намір взяти батьківську відпустку після народження дитини разом зі своєю партнеркою Керрі Сімондс

Джонсон хоче скористатися своїм правом на два тижні відпустки у зв'язку з народженням дитини

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон збирається взяти декретну відпустку після народження дитини у його партнерки Керрі Саймондс.

Про це повідомляє The Guardian.

«Борис Джонсон має намір взяти батьківську відпустку після народження дитини разом зі своєю партнеркою Керрі Сімондс цього літа», - йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на запитання під час пресконференції, Джонсон сказав, що, ймовірно, скористається своїм правом на два тижні відпустки у зв'язку з народженням дитини.

Домінік Рааб, перший держсекретар і міністр закордонних справ, може очолити уряд за відсутності Джонсона.

Раніше Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

Влітку минулого року Джонсон став першим в історії британським прем'єром, який проживає на Даунінг-стріт, 10, з жінкою, яка не є його законною дружиною.

Зі своєю другою дружиною Борис Джонсон розійшовся в 2018 році і до цього часу знаходиться в процесі розлучення. У них четверо спільних дітей.