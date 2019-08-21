Дівчину британського прем'єра не пустили в США
На думку подруги прем'єрміністра Британії, відмовити у в'їзді в США могли через її минулорічне відрядження в Сомаліленд
Дівчині прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона Керрі Саймондс відмовили у в'їзді в США.
Про це повідомляє Sky News.
На думку подруги британського прем'єра, відмовити у в'їзді в США могли через її минулорічне відрядження в Сомаліленд.
США вважають цю самопроголошену країну частиною Сомалі і не мають з нею дипломатичних відносин.
У Сомаліленді Саймондс проводила зустріч з самопроголошеним президентом країни Мусою Біхі Абді для обговорення проблеми жінок і забруднення моря. Саймондс як громадянка Британії мала пройти реєстрацію в електронній системі авторизації подорожей (ESTA). Однак видання припускає, що система могла автоматично відмовити жінці, враховуючи її історію поїздок.
Для вирішення проблеми, найімовірніше, Саймондс потрібно буде особисто відвідати посольство США в Британії, щоб оформити офіційну візу для поїздки в США.
Джерело: Новое Время