Дівчину британського прем'єра не пустили в США



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Керрі Саймондс - дівчина Боріса Джонсона

На думку подруги прем'єрміністра Британії, відмовити у в'їзді в США могли через її минулорічне відрядження в Сомаліленд

Дівчині прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона Керрі Саймондс відмовили у в'їзді в США.

Про це повідомляє Sky News.

На думку подруги британського прем'єра, відмовити у в'їзді в США могли через її минулорічне відрядження в Сомаліленд.

США вважають цю самопроголошену країну частиною Сомалі і не мають з нею дипломатичних відносин.

У Сомаліленді Саймондс проводила зустріч з самопроголошеним президентом країни Мусою Біхі Абді для обговорення проблеми жінок і забруднення моря. Саймондс як громадянка Британії мала пройти реєстрацію в електронній системі авторизації подорожей (ESTA). Однак видання припускає, що система могла автоматично відмовити жінці, враховуючи її історію поїздок.

Для вирішення проблеми, найімовірніше, Саймондс потрібно буде особисто відвідати посольство США в Британії, щоб оформити офіційну візу для поїздки в США.

Джерело: Новое Время