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    Угорська поліція затримала двох рибалок, які виловили гігантського сома (фото)

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    Довжина сома склала 212 сантиметрів - Угорська поліція затримала двох рибалок, які виловили гігантського сома (фото)
    Довжина сома склала 212 сантиметрів

    В Угорщині заборонено вилов риби, в тому числі сірих сомів у період з 1 грудня 2020 року по 28 лютого 2021 року

    Штаб угорської водної поліції в районі Хортобадя затримали двох чоловіків, які виловили у Тисі велетенського сома.

    Згідно з даними, двоє чоловіків ловили рибу з човна 23 січня 2021 року, а з річки було виловлено сома довжиною 212 см і вагою 56,5 кг.

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    Угорська поліція затримала двох рибалок, які виловили гігантського сома (фото)
    Угорська поліція затримала двох рибалок, які виловили гігантського сома (фото)

    Вони запропонували спійману рибу для продажу у рибному ресторані, однак були затримані поліцією.

    Справа у тім, що в Угорщині заборонено вилов риби, в тому числі сірих сомів у період з 1 грудня 2020 року по 28 лютого 2021 року. Рибалкам загрожує великий штраф.

    Джерело: Mukachevo.net

    Теги: Угорщина штраф рибальство поліція
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