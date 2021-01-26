Угорська поліція затримала двох рибалок, які виловили гігантського сома (фото)

В Угорщині заборонено вилов риби, в тому числі сірих сомів у період з 1 грудня 2020 року по 28 лютого 2021 року

Штаб угорської водної поліції в районі Хортобадя затримали двох чоловіків, які виловили у Тисі велетенського сома.

Згідно з даними, двоє чоловіків ловили рибу з човна 23 січня 2021 року, а з річки було виловлено сома довжиною 212 см і вагою 56,5 кг.

Вони запропонували спійману рибу для продажу у рибному ресторані, однак були затримані поліцією.

Справа у тім, що в Угорщині заборонено вилов риби, в тому числі сірих сомів у період з 1 грудня 2020 року по 28 лютого 2021 року. Рибалкам загрожує великий штраф.

Джерело: Mukachevo.net