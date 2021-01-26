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    В Одеській області 15-річна дівчинка пограбувала пенсіонерку

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    Поліція затримала неповнолітню - В Одеській області 15-річна дівчинка пограбувала пенсіонерку
    Поліція затримала неповнолітню
    Фото з відкритих джерел

    Поліція закликає стежити за своїми особистими речами

    В Одеській області неповнолітня пограбувала літню жінку на зупинці громадського транспорту. Крадіжка сталася у Білгород-Дністровському, повідомили у пресслужбі місцевої поліції.

    Так, 65-річна жінка на кілька хвилин залишила без нагляду сумку з мобільним телефоном, особистими речами і банківськими картками.

    У цей момент повз проходила 15-річна дівчинка, яка схопила речі і пішла.

    Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисниці, а викрадене майно вилучили за місцем її проживання та повернули власниці

    «Наразі вирішується питання про повідомлення неповнолітній у підозрі у грабежі за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України», – розповіли у поліції та закликали всіх громадян не залишати їх без нагляду у громадських місцях, адже це велика спокуса для зловмисників.

    Нагадаємо, що зухвалі злочинці пограбували жінку в її ж автомобілі.

    Теги: Одеса Одещина поліція жінка майно
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