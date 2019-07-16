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    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками

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    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками

    Травми не зупиняють близько мільйона шукачів гострих відчуттів, які щорічно відвідують фестиваль

    Днями в рамках фестивалю Сан-Фермін в іспанському місті Памплона пройшов фінальний забіг з биками. Любителі гострих відчуттів тікали від стада биків по міських вулицях.

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    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками
    В Іспанії в рамках фестивалю Сан-Фермін пройшов фінальний забіг з биками

    В результаті забігу постраждали 8 осіб. Два австралійці, два американці і четверо іспанців стали жертвами рогів биків. Вони отримали «безпечні для життя травми», жертви були поранені в стегна, пахви і руки.

    Подібні травми не зупиняють близько мільйона шукачів гострих відчуттів, які щорічно відвідують фестиваль.

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