Вітер валив дерева та зривав дахи з будинків. Моторошні наслідки шторму в Ріо-де-Жанейро



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Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще декілька вважаються зниклими безвісти

Потужний шторм завдав удару по одному з найбільших міт Бразилії. Швидкість вітру досягала 110 км / год, він валив дерева і зривав дахи з будинків, потоки води несли автомобілі і затоплювали будинки, зсуви перекрили ряд доріг.

Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще декілька вважаються зниклими безвісти. Шторм обрушився на Ріо-де-Жанейро всього через пару днів після того, як січень 2019 року визнали найспекотнішим за останні 97 років, температура повітря досягала + 42 °С.