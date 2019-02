Сідней накрив шторм: без світла тисячі будинків

У Бюро метеорології Австралії зазначили, що в місті за тридцять хвилин випало майже 50 мм опадів

Потужний шторм накрив австралійське місто Сідней. Негода залишила без світла понад 40 тисяч будинків, затоплено десятки районів. Про це в суботу, 9 лютого, пише SBS News.

Як зазначається, аварійні служби оперативно ремонтують електромережі.

Енергетики говорять, що працюватимуть всю ніч, щоб налагодити електропостачання для 2500 тисяч клієнтів, бо багато з них сидять у темноті вже другу добу.

Головною причиною понад 400 аварій на електромережах енергетики називають падіння дерев на дроти під час шторму.

У Бюро метеорології Австралії зазначили, що в місті за тридцять хвилин випало майже 50 мм опадів, проте на вечір суботи стихія повинна трохи вгамуватися.

