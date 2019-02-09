Сідней накрив шторм: без світла тисячі будинків



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Через шторм були затримки потягів і літаків

У Бюро метеорології Австралії зазначили, що в місті за тридцять хвилин випало майже 50 мм опадів

Потужний шторм накрив австралійське місто Сідней. Негода залишила без світла понад 40 тисяч будинків, затоплено десятки районів. Про це в суботу, 9 лютого, пише SBS News.

Як зазначається, аварійні служби оперативно ремонтують електромережі.

Енергетики говорять, що працюватимуть всю ніч, щоб налагодити електропостачання для 2500 тисяч клієнтів, бо багато з них сидять у темноті вже другу добу.

Головною причиною понад 400 аварій на електромережах енергетики називають падіння дерев на дроти під час шторму.

У Бюро метеорології Австралії зазначили, що в місті за тридцять хвилин випало майже 50 мм опадів, проте на вечір суботи стихія повинна трохи вгамуватися.

Також через шторм були затримки залізничного та авіатранспорту. Зокрема, в аеропорту Сіднея близько 30 рейсів були затримані більш ніж на 90 хвилин. Пасажирам, які збиралися скористатися літаками, радять ще вдома перевіряти рейси авіакомпаній.

На підтоплених дорогах рятувальники евакуювали дев'ятеро людей.

Представник аеропорту порадив кожному, хто подорожує заздалегідь перевірити виліт літака.