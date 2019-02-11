Кількість загиблих внаслідок прориву дамби у Бразилії зросла до 165



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Служби порятунку продовжують пошуки

Серед знайдених тіл дев'ять не впізнані

Число загиблих внаслідок прориву греблі в південно-східному штаті Мінас-Жерайс в Бразилії збільшилася зі 150 до 165 осіб.

Про це повідомляє UOL з посиланням на цивільну оборону штату Мінас-Жерайс.

Серед знайдених тіл дев'ять не впізнані. Ще 160 осіб вважаються зниклими безвісти.

Служби порятунку продовжують пошуки.

Раніше повідомлялося про 150 загиблих, ще 182 людини вважалися зниклими безвісти.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Міністерство навколишнього середовища Бразилії вже наклало на компанію Vale, власника шахти, штраф більш ніж у 66 мільйонів доларів.

Поліція Бразилії затримала трьох співробітників бразильської гірничодобувної компанії Vale і двох підрядників в ході розслідування справи про прорив греблі в штаті Мінас-Жерайс.

8 лютого у Бразилії евакуювали майже 500 людей через можливий прорив ще однієї дамби.