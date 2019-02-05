Київський благоустрій хоче знести каплицю Єдиної Помісної на Оболоні



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Як повідомила журналіст Ярослава Міщенко, дозвіл від жителів мікрорайону на каплицю є

У Києві столичний благоустрій хоче знести каплицю Єдиної Помісної на Оболоні.

Про це повідомила у соцмережі Facebook журналіст Ярослава Міщенко.

«Ситуація по документах така. Мезокред-холдінг дав нам там ділянку для храму. Все по-чесному, виходили, умовили, переконали. Бог дав насправді. Нам просто в якійсь момент бізнесмени не змогли відмовити. Бо ж реально принциповий священик патріот просить. Анабела Моріна, священик віруючий, люди звертаються. Дозвіл на папері для громади від забудовника отримали. Дозвіл від жителів мікрорайону - також», - розповіла Міщенко.

«Парафію відкрили. Але тут раптом стурбувався благоустрій», - додала журналіст.

Нагадаємо, у Софії Київській 5 лютого проходить перше засідання cиноду Православної церкви України. На нього прибув почесний патріарх ПЦУ Філарет.

У неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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