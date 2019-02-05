  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київський благоустрій хоче знести каплицю Єдиної Помісної на Оболоні

    • Розсилка
    Київський благоустрій хоче знести каплицю Єдиної Помісної на Оболоні

    Як повідомила журналіст Ярослава Міщенко, дозвіл від жителів мікрорайону на каплицю є

    У Києві столичний благоустрій хоче знести каплицю Єдиної Помісної на Оболоні.

    Про це повідомила у соцмережі Facebook журналіст Ярослава Міщенко.

    «Ситуація по документах така. Мезокред-холдінг дав нам там ділянку для храму. Все по-чесному, виходили, умовили, переконали. Бог дав насправді. Нам просто в якійсь момент бізнесмени не змогли відмовити. Бо ж реально принциповий священик патріот просить. Анабела Моріна, священик віруючий, люди звертаються. Дозвіл на папері для громади від забудовника отримали. Дозвіл від жителів мікрорайону - також», - розповіла Міщенко.

    «Парафію відкрили. Але тут раптом стурбувався благоустрій», - додала журналіст.

    Нагадаємо, у Софії Київській 5 лютого проходить перше засідання cиноду Православної церкви України. На нього прибув почесний патріарх ПЦУ Філарет.

    У неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

     Читайте також: 
    Як Московська церква рятує себе в Україні. Десять прийомів
    Інтронізація та інтриги. Що отримав на день народження Епіфаній (фоторепортаж)
    Читайте також
    церква Київ Російська православна церква в Україні Українська православна церква благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ