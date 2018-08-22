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    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті

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    Курбан-байрам у Києві, 21 серпня 2018 року - Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Фото: Вадим Журавльов, Главком
    Курбан-байрам у Києві, 21 серпня 2018 року

    Понад три тисячі вірян зібралися в столичній мечеті

    Мусульмани всього світу 21 серпня відзначили свято Курбан-байрам. На святкування в мечеті у Києві зібралися приблизно три тисячі вірян, їх частували солодощами. Також на території мечеті готували шашлики.

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    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Як у Києві святкували Курбан-байрам. Фоторепортаж з мечеті
    Фото: Вадим Журавльов, Главком

    Курбан-Байрам настає через 70 днів після ще одного найважливішого свята в ісламі – Ураза-байраму.
    Для визначення дат обох свят мусульмани використовують місячний календар, відповідно до якого літочислення ведеться від 16 липня 622 року нашої ери – саме тоді пророк Мухаммеда і перші мусульмани переселились з Мекки до Медіни.
    У григоріанському календарі дата свята щороку змінюється. Курбан-Байрам 2018 святкують з 21 до 25 серпня.


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