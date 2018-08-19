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    У світі

    В Швейцарії мусульманській парі не дали громадянства через відмову потиснути руки

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    В Швейцарії мусульманській парі не дали громадянства через відмову потиснути руки

    Чоловікові й жінці також було важко відповідати на питання осіб протилежної статі

    Мусульманській подружній парі з Північної Африки відмовили в наданні громадянства Швейцарії після того, як на співбесіді вони відмовилися потиснути руки особам протилежної статі.

    Про це повідомляє BBC.

    Чоловікові й жінці також було важко відповідати на питання осіб протилежної статі.

    Представники влади запевнили, що відмова в наданні громадянства не пов'язана з релігійною приналежністю. За їхніми словами, відмова від рукостискання свідчить про небажання інтегруватися і неповагу до гендерної рівності.

    Тим часом, мер Лозанни Грегорі Юно заявив, що свобода віросповідання гарантована законами країни, проте «жодні релігійні практики не мають порушувати закон».

    «Конституція і рівність статей вищі за фанатизм», — заявив член комісії з надання громадянства П'єр-Антуан Ільбран.

    Влада Швейцарії стверджує, що особи, які претендують на громадянство країни, мають бути готові до ґрунтовної інтеграції в суспільство, демонструвати відданість цінностям Швейцарії, її інститутам, а також поважати закони країни.

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