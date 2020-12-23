Як у соцмережах жартують зі спроби ФСБ отруїти Навального. Добірка фотожаб

Олексій Навальний впевнений, що саме президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього

Російська влада та ФСБ перетворилася на посміховисько після невдалої спроби отруїти опозиційного політика Олексія Навального.

Тема ж «трусів Навального» і деградації російських спецслужб буквально заполонила соцмережі.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що зумів додзвонитися до співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, який причетний до його отруєння «Новачком». Співробітник ФСБ зізнався, що отруту Навальному наносили на спідню білизну.

Олексій Навальний впевнений, що президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього.