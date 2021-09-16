Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
«Шериф» здивував усю футбольну Європу
У стартовому турі групового турніру Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» сенсаційно поступився дебютанту змагань такого рівня «Шерифу» з Молдови, який тренує український фахівець Юрій Вернидуб.
Інтернет же заполонили фотожаби та меми на цю тему.
Зокрема, жартівники з мережі хвалять українського тренера «Шерифа», а також згадують, що поразки від цього клубу зазнавало раніше і київське «Динамо».
Нагадаємо, «Шахтар» пропустив від «Шерифа» по одному голу в кожному з таймів (2:0). Міг і більше, але команду врятував Андрій П’ятов.