Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб

Юрій Вернидуб та його команда здобули історичну перемогу

«Шериф» здивував усю футбольну Європу

У стартовому турі групового турніру Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» сенсаційно поступився дебютанту змагань такого рівня «Шерифу» з Молдови, який тренує український фахівець Юрій Вернидуб.

Інтернет же заполонили фотожаби та меми на цю тему.

Зокрема, жартівники з мережі хвалять українського тренера «Шерифа», а також згадують, що поразки від цього клубу зазнавало раніше і київське «Динамо».

Нагадаємо, «Шахтар» пропустив від «Шерифа» по одному голу в кожному з таймів (2:0). Міг і більше, але команду врятував Андрій П’ятов.