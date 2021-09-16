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    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб

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    Юрій Вернидуб та його команда здобули історичну перемогу - Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
    Юрій Вернидуб та його команда здобули історичну перемогу

    «Шериф» здивував усю футбольну Європу

    У стартовому турі групового турніру Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» сенсаційно поступився дебютанту змагань такого рівня «Шерифу» з Молдови, який тренує український фахівець Юрій Вернидуб.

    Інтернет же заполонили фотожаби та меми на цю тему.

    Зокрема, жартівники з мережі хвалять українського тренера «Шерифа», а також згадують, що поразки від цього клубу зазнавало раніше і київське «Динамо».

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    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб
    Зображення: Брутальний футбол, bookmakersratingua

    Нагадаємо, «Шахтар» пропустив від «Шерифа» по одному голу в кожному з таймів (2:0). Міг і більше, але команду врятував Андрій П’ятов.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Юрій Вернидуб
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    Як у мережі відреагували на поразку «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Добірка курйозних фотожаб