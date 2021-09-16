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    Тренер «Шерифа» Вернидуб прокоментував історичну перемогу над «Шахтарем»

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    Юрій Вернидуб здобув історичну перемогу з&nbsp;&laquo;Шерифом&raquo; - Тренер «Шерифа» Вернидуб прокоментував історичну перемогу над «Шахтарем»
    Юрій Вернидуб здобув історичну перемогу з «Шерифом»
    Фото з відкритих джерел

    Команда з Тирасполя набрала перші очки в груповому турнірі Ліги чемпіонів

    Головний тренер «Шерифа» Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди в матчі 1-го туру Ліги чемпіонів з донецьким «Шахтарем». Зустріч закінчилася з рахунком 2:0. «Шериф» дебютував у головному єврокубковому турнірі.

    «Хороша гра, хороший суперник, ми розуміли, що граємо з постійним учасником Ліги чемпіонів.

    Розуміли їхню силу, але я знав, що мої хлопці в швидкості та техніці не сильно поступаються. Радий за своїх гравців, що вони показали непоганий футбол.

    Ми вибрали правильну тактику, не дали шансів «Шахтарю» забити, а свої виходи з оборони в атаку використовували на «ура». Я дуже щаслива людина.

    Стадіон скандував моє ім'я? Я пишаюся, що почув своє ім'я. Але це не тільки моя заслуга – без цих хлопців перемоги не було б. Плюс дисципліна, плюс розуміння того, що треба робити. Ну і респект уболівальникам, величезний уклін за підтримку.

    Ну а ми будемо намагатися і далі готуватися та проводити ігри так, як останні матчі в Лізі чемпіонів», – цитує Вернидуба пресслужба «Шерифа».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Тренер «Шерифа» Вернидуб прокоментував історичну перемогу над «Шахтарем»