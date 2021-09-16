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    Малиновський відповів на докори тренера футбольної збірної Петракова

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    Руслан Малиновський виклав свою непорозуміння з тренером збірної України - Малиновський відповів на докори тренера футбольної збірної Петракова
    Руслан Малиновський виклав свою непорозуміння з тренером збірної України
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник «Аталанти» розповів про своє ставлення до національної команди

    Руслан Малиновський, який, за словами в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова образився і залишив національну команду перед товариською грою з Чехією, розповів свою версію конфліктної ситуації.

    «Останнім часом з'явилося багато коментарів з приводу мого ставлення до збірної команди України, і я змушений відреагувати. Для мене велика честь бути частиною команди моєї країни, і я завжди з великим бажанням приїжджаю до збірної.

    Кількість хвилин і мою позицію на полі визначає тренерський штаб, і я як професіонал це поважаю і завжди приймаю, – написав Руслан Малиновський в соцмережах.

    З поваги до уболівальників і партнерів по команді я не давав коментарі після останнього відбірного збору, щоб не нашкодити атмосфері в команді і не заважати новому тренеру в побудові команди. Тим паче для мене було дивно, що на загальне обговорення були винесені питання, які, на мій погляд, вирішуються всередині команди.

    У мене не може бути яких-небудь образ на тренера за його вибором складу або тактики. Під час останніх зборів в команді головний тренер в індивідуальних бесідах з гравцями розповів половині команди, що Малиновський не підходить під його схему гри. Природно, ця інформація дійшла і до мене. Я можу зрозуміти його позицію, але не розумію, чому це потрібно обговорювати з гравцями, але не зі мною.

    Як будь-який амбітний гравець, я хочу грати якомога більше і, звичайно, засмучуюсь, якщо цього не відбувається. Але ображатися на тренера, який відповідає за результат, було б непрофесійно з мого боку.

    Тому на запитання, чи ображений я, відповів: «Ні, ви головний, ви вирішуєте».

    Я досить досвідчений гравець і вмію конкурувати за своє місце. Ніяких вибачень я не просив. Мені це було не потрібно, більше того, це поставило мене в незручну ситуацію. Я лише частина команди і ніколи не ставив свої інтереси вище командних.

    З приводу мого від'їзду. Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав – чи можу я виїхати. На що отримав відповідь: «Хочеш – їдь». Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив.

    Маю велику надію, що обговорення цієї теми скоро закінчитися, а всі футбольні питання будуть вирішуватися винятково всередині команди».

    Олександр Петраков провів на чолі збірної три матчі. Всі вони завершилися внічию. В ефірі програми «Великий футбол» він заявив, що Малиновський образився через те, що не починав ігри в стартовому складі, А коли тренер вибачився, то футболіст сказав, що він не пробачив.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський Олександр Петраков
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    Малиновський відповів на докори тренера футбольної збірної Петракова