Як виживає населення Гаїті. Депресивні фото з однієї з найбідніших країн світу



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Добірка фотографій з повсякденного життя мешканців Гаїті

Гаїті — одна з найбідніших країн світу і найвідсталіша в Центральній та Південній Америці. Рівень безробіття — 60%, письменності — 54,8%, 80% населення живе за межею бідності. 6% населення хворі на СНІД.

Економіка Гаїті досі відновлюється після потужного землетрусу, який відбувся в січні 2010 року.

ВВП за паритетом купівельної спроможності у 2010 році скоротився на 8% (з $ 12150 млн до $ 11180 млн, а ВВП на душу населення (за ПКС).

Республіка Гаїті — країна в Карибському морі, що займає західну частину острова Гаїті, на східній знаходиться Домініканська Республіка. Площа 27750 км², столиця — Порт-о-Пренс.

Населення 9 мільйонів (2009).

Етно-расові групи: чорношкірі 95%, мулати і білі 5%.

Релігія: римські католики 80 %, протестанти 16% (баптисти 10%, п'ятдесятники 4%, адвентисти 1%, інші 1%), атеїсти 1%, інші 3%. При цьому, приблизно половина населення практикує релігію вуду.

Офіційні мови: креольська (мова більшості), французька (мова еліти).