У Китаї дрони з гучномовцями попереджають про смертельний коронавірус

Дрони підлітають до людей і закликають не виходити на вулиці та носити маски

У Китаї влада почала використовувати дрони з гучномовцями, щоб попереджати населення про спалах смертельного коронавірусу. Про такий спосіб інформування пише китайське державне видання Global Times.

Зазначається, що дрони підлітають до людей і закликають не виходити на вулиці та носити маски.

Видання опублікувало ролик, на якому до квадрокоптера прикріпили рацію і з її допомогою повідомляють населенню про небезпеку.

В одному з випадків дрон накричав на жінку, яка гуляла без маски. В іншому — сказав дитині, що «коронавірус це серйозно і потрібно бігти».

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R