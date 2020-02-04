  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    У Китаї дрони з гучномовцями попереджають про смертельний коронавірус

    • Розсилка
    В одному з випадків дрон накричав на жінку, яка гуляла без маски. В іншому &mdash; сказав дитині, що &laquo;коронавірус це серйозно і потрібно бігти&raquo; - У Китаї дрони з гучномовцями попереджають про смертельний коронавірус
    В одному з випадків дрон накричав на жінку, яка гуляла без маски. В іншому — сказав дитині, що «коронавірус це серйозно і потрібно бігти»

    Дрони підлітають до людей і закликають не виходити на вулиці та носити маски

    У Китаї влада почала використовувати дрони з гучномовцями, щоб попереджати населення про спалах смертельного коронавірусу. Про такий спосіб інформування пише китайське державне видання Global Times.

    Зазначається, що дрони підлітають до людей і закликають не виходити на вулиці та носити маски.

    Видання опублікувало ролик, на якому до квадрокоптера прикріпили рацію і з її допомогою повідомляють населенню про небезпеку.

    В одному з випадків дрон накричав на жінку, яка гуляла без маски. В іншому — сказав дитині, що «коронавірус це серйозно і потрібно бігти».

    Дрони знаходять людей, які перебувають на вулиці без масок, підлітають до них і інформують про коронавірус.

    Як вже відомо, у китайському Ухані відкрили збудовану за 10 днів лікарню для пацієнтів з коронавірусом.

    Згідно з планами місцевих чиновників, до кінця поточного тижня мають завершити будівництво другого схожого шпиталю в Ухані. Той шпиталь буде розрахований на 1,5 тисячі місць, уточнює агенція новин AP.

    Нагадаємо, згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.

    Читайте також: 
    економіка Китай будівництво надзвичайний стан Twitter епідемія інфекція влада населення вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ