У Китаї дрони з гучномовцями попереджають про смертельний коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В одному з випадків дрон накричав на жінку, яка гуляла без маски. В іншому — сказав дитині, що «коронавірус це серйозно і потрібно бігти»

Дрони підлітають до людей і закликають не виходити на вулиці та носити маски

У Китаї влада почала використовувати дрони з гучномовцями, щоб попереджати населення про спалах смертельного коронавірусу. Про такий спосіб інформування пише китайське державне видання Global Times.

Зазначається, що дрони підлітають до людей і закликають не виходити на вулиці та носити маски.

Видання опублікувало ролик, на якому до квадрокоптера прикріпили рацію і з її допомогою повідомляють населенню про небезпеку.

В одному з випадків дрон накричав на жінку, яка гуляла без маски. В іншому — сказав дитині, що «коронавірус це серйозно і потрібно бігти».

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R — Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

Дрони знаходять людей, які перебувають на вулиці без масок, підлітають до них і інформують про коронавірус.

Як вже відомо, у китайському Ухані відкрили збудовану за 10 днів лікарню для пацієнтів з коронавірусом.

Згідно з планами місцевих чиновників, до кінця поточного тижня мають завершити будівництво другого схожого шпиталю в Ухані. Той шпиталь буде розрахований на 1,5 тисячі місць, уточнює агенція новин AP.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.

Читайте також: