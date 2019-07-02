Як Зеленський відвідує Канаду з візитом. Фотогалерея



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Зеленський подякував українцям Канади за всебічну підтримку нашої країни

Шостий президент України Володимир Зеленський відвідує Канади. Зокрема, глава держави зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

Зеленський подякував українцям Канади за всебічну підтримку нашої країни. «Дякую кожному з вас за те, що ви завжди підтримуєте незалежність, нашу територіальну цілісність. Волонтерську та соціальну справу, яку ви робите, важко переоцінити. Йдеться про підтримку України з початку російської агресії», – наголосив президент.

На території Канади проживають майже 1,4 мільйони українців, і це друга за чисельністю українська діаспора у світі.