Чернівецька спілка журналістів підтримала блокування каналів «112 Україна», Zik та NewsOne

Чернівецькі журналісти зауважили, що заява голови спілки Сергія Томіленка «викликала подив»

Чернівецька обласна організація Національної спілки журналістів України відреагувала на події з блокуванням телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK.

Секретаріат обласної організації спілки оприлюднив відповідну заяву.

Чернівецька спілка журналістів вважає рішення РНБО про блокування вказаних телеканалів «запізнілим», а самі ж телеканали називає у своїй заяві «рупором Кремля в Україні».

Водночас чернівецькі члени НСЖУ зауважили, що заява голови спілки Сергія Томіленка про «надзвичайну ситуацію та наступ на свободу слова» в контексті блокування телеканалів, «викликала подив».

Нижче публікуємо заяву Секретаріату Чернівецької обласної організації НСЖУ:

Сім років триває неоголошена агресія РФ проти України. Російські окупанти анексували Крим, захопили окремі райони українського Донбасу. У цій гібридній війні Кремль використовує проти Української Держави й інформаційну складову – відверту брехню, фейки, безсоромне маніпулювання фактами. Мета інформаційної агресії – розсварити українців, роз’єднати їх, посіяти сумнів у спроможності України не лише успішно протистояти ворогу, але й перемагати його.

У цьому агресору допомагає його п’ята колона в Україні, задіяна російськими спецслужбами в різних сферах життєдіяльності нашої держави, у тому числі – інформаційній. Ворог, окрім фінансової складової та рекрутованих з числа місцевих манкуртів інформаційних прислужників, використовує також непослідовність дій попередньої та нинішньої влади, брак політичної волі у її очільників, їх небажання системно та послідовно протистояти російській інформаційній агресії, схильність вдаватися до кроків у цій царині залежно від політичної кон’юнктури.

Одним з таких кроків стало запізніле рішення Ради національної безпеки та оборони України та президента про накладення санкцій на телевізійні канали, які були рупором Кремля в Україні та нав’язували її громадянам російський погляд на світ. Виконуючи політичне замовлення, транслюючи російсько інформаційну «джинсу», ці канали нехтували стандартами професійної журналістики - об’єктивністю, неупередженістю, зваженістю, незаангажованістю. Їхня діяльність була відвертим паразитуванням на засадничій цінності демократичного суспільства – свободі слова, що передбачає так само і відповідальність журналіста перед суспільством.

Ось чому подив викликали висловлювання голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, який назвав «надзвичайною ситуацією й наступом на свободу слова» санкції проти телеканалів «112 Україна», «NewsOne», «ZIK». Адже справжньою надзвичайною ситуацією є російська агресія проти України. І в умовах війни країна, що зазнала нападу, має право на захист. Збройний – передовсім, а в умовах гібридної війни – ще й інформаційний. Україна борониться! Це її право, це – наше право! Битися і відвойовувати своє! Щоб залишитися країною, відстояти свою незалежність і територіальну цілісність.

Секретаріат Чернівецької обласної організації Національної спілки журналістів України сподівається, що національний інформаційний простір України перестане бути заручником політичної кон’юнктури в кабінетах влади. І вона нарешті продемонструє послідовність та системність законних дій у цій важливій державотворчій справі, сповна використає силу закону в обстоюванні права українців на об’єктивну, позбавлену кремлівських фейків інформацію, надасть суспільству аргументовану фактологічну інформацію.

Закликаємо журналістів краю бути свідомими рівня відповідальності в роботі зі словом – нашою зброєю в обороні України від російського загарбника.

Нагадаємо, тим часом журналісти каналів Медведчука вийшли в етер із заліпленими ротами. Також повідомлялося, що понад 400 журналістів із телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK проводять акцію протесту: вони вишикувалися в довгий ланцюг на Парковій алеї, неподалік від КВЦ «Парковий», де сьогодні проходить форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» за участю президента Зеленського.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, Zik.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Джерело: molbuk.ua