У Києві з’явились п’ять нових мініскульптурок. Кому присвячені? (фото)

Створено скульптурки маловідомих меценатів, які подарували Києву пам’ятки архітектури

У Києві встановлено одразу п’ять нових бронзових мініскульптурок. Вони присвячені меценатам, завдяки яким у Києві з’явилися одні з найкрасивіших будівель, як от Національна філармонія України, Національний музей літератури України та Києво-Могилянська академія. Про це повідомляється на сторінці проєкту «Шукай» у Facebook.

Скульптурка Галшки Гулевичівни

Галшка Гулевичівна (бл. 1575 або 1577–1642). Вона віддала свій маєток на Подолі під створення Київської братської школи, від якої розпочинає свою історію Києво-Могилянська Академія. Історики називають Галшку першою киянкою-благодійницею.

У руці скульптурка Галшки тримає сувій – дарчу на землю для Київського братства.

Адреса скульптурки: вул. Іллінська, 8 (на розі з Братською, 14).

Скульптурка Катерини та Григорія Ґалаґан

Катерина (1826–1897) і Григорій (1819–1888) Ґалаґани – заснували приватний середній навчальний заклад для талановитої молоді. У пам’ять про загиблого у віці 15 років сина його назвали – Колегія Павла Ґалаґана. За своєю організацією Колегія була подібна до британських коледжів. Вихованці мали повний пансіон для глибокого занурення у навчальний процес.

Адреса скульптурки: вул. Богдана Хмельницького, 11, Національний музей літератури України.

Скульптурка Михайла Дегтярьова

Михайло Дегтярьов (1831–1898) – за його кошти побудували Будинок купецьких зборів, де зараз Національна філармонія України. За життя він фінансував богадільню для старих і немічних, будинок вдів для жінок з дітьми, які втратили годувальників. Він давав гроші на лікарню для чорноробів, на стипендії бідним студентам. Після смерті заповів місту чотири з половиною мільйони рублів. І за них організували богадільню на 500 людей і притулок для старших дітей.

У руці скульптурка Дегтярьова тримає підкову, адже він займався виробництвом залізо-скоб'яних товарів.

Адреса скульптурки: Володимирський узвіз, 2, Національна філармонія України.

Скульптурка Миколи Бунге

Микола Бунге (1823–1895) кілька разів був ректором Університету св. Володимира, а у 1880-х роках очолював міністерство фінансів Російської імперії. Він провів анкетування серед студентів і зрозумів, що багато з них живуть у скруті. Тому він розробив різні способи, як допомагати нужденним студентам: стипендії, підтримка дітей-сиріт, одноразові премії, фінансування закордонних поїздок. Після смерті частину статків заповів для університету.

Учні та прихильники видатного вченого-економіста і громадського діяча пожертвували гроші і звели Київське міське початкове училище імені Бунге.

Адреса скульптурки: вул. Липська, 18/5, Державна Судова Адміністрація.

У руці скульптурки Бунге та сама анкета для студентів з опитування про їхній матеріальний стан.

Скульптурка Давида Марголіна

Давид Марголін (1850–1925) був одним із найщедріших меценатів Києва. Найбільше він пожертвував на освіту. За життя був успішним підприємцем, мав неабияку інтуїцію розпочинати вдалі бізнеси. Марголін опікувався Трухановим островом: утримував пароплавну пристань і майстерні, будував школи і церкви.

У руці скульптурка мецената тримає пароплав, бо саме у пароплавному бізнесі він збудував свою кар’єру.

Адреса скульптурки: вул. Ольгинська 2/1. Там була квартира і офіси підприємств Давида Марголіна.

Меценатом серії цих мініскульптурок став благодійний фонд Zagoriy Foundation.

На сьогодні в Києві вже є 36 бронзових мініскульптурок проєкту «Шукай».

Скульптор: Юрій Білявський.