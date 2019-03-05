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    Фото

    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії

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    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії

    Реджинальд подорожує по світу, щоб фотографувати незвичайні споруди та будівлі

    44-річний фотограф, графічний дизайнер і міський дослідник Реджинальд Ван де Вельде проживає в Сінт-Мартенс-Латем, Бельгія. Він спеціалізується на промисловій, архітектурній та міській фотографії.

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    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії
    Яскраві світлини занедбаних місць, зроблені талановитим фотографом з Бельгії

    Реджинальд подорожує по світу, щоб фотографувати незвичайні споруди та будівлі.

    Роботи Ван де Вельде експонувалися на міжнародних персональних і групових виставках, в тому числі в Музеї мистецтвознавства в Сінгапурі, на Нью-Йоркському фотофестивалі, в Сомерсет-Хаусі в Лондоні і на Міжнародному фестивалі Каннських Львів.

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