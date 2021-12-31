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    Юлія Тимошенко вразила прихильників святковим образом (фото)

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    Політична діячка останнім часом часто змінює імідж - Юлія Тимошенко вразила прихильників святковим образом (фото)

    Політична діячка останнім часом часто змінює імідж

    фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    Політикиня помітно помолодшала напередодні новорічних свят

    Лідерка «Батьківщини», українська політикиня Юлія Тимошенко напередодні Нового року оновила фото профілю у соціальній мережі Facebook.

    На світлині політикиня позує у білому вбранні без окулярів, які останнім часом стали її звичним аксесуаром. На обличчі ексочільниці українського уряду ледь помітна загадкова усмішка.

    За лічені хвилини новорічний образ Юлії Тимошенко отримав кілька тисяч вподобань.

    «Я впевнена, що сотні жінок не сплять ночами й мріють мати хоч тінь вашої краси! Вауууу)», – прокоментувала фото Юлії Тимошенко одна з її підписниць.

    «Як завжди елегантна, вишукана, чарівна. Хай щастить Вам у 2022 році», – зазначила інше користувачка Facebook.

    Нагадаємо, нещодавно експрем’єрка привітала українців зі святами і приміряла нову сукню від відомої української дизайнерки Юлії Магдич. Етно-вбрання із червоною вишивкою зачарувало користувачів мережі.

    Також днями Юлія Тимошенко стала героїнею веселих новорічних стікерів.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина свята Facebook
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    Юлія Тимошенко вразила прихильників святковим образом (фото)