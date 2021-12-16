Яскравий дебют: Тимошенко у розкішному костюмі зіграла на барабанах (відео)

Політикиня пожартувала, що чекає замовлень на новорічні корпоративи

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко після робочого дня в Раді сіла за барабани й вразила мережу. Відео Тимошенко опублікувала на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Тимошенко виконувала фінську польку, популярну кількадесят років тому.

На відео можна побачити, як Тимошенко, яка була вдягнена у білому розкішному костюмі, завзято стукає по барабанах і ледь стримує посмішку.

Тимошенко у підписі до відео пожартувала про свою нову роботу.

«Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого!», – написала лідерка «Батьківщини».

Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana.

Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.