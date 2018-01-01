Білецький: Вести повномасштабну війну з РФ з таким моральним станом українського суспільства я б не ризикнув

«Є велика кількість людей, які хочуть бігти з України»

Для того, щоб відновити повний контроль над територією Донбасу, Україні потрібна, перш за все, повноцінна економіка і елементарна моральна мобілізація нації. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький. «Щоб змінити ситуацію, потрібна повноцінна економіка і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький

«Є велика кількість людей, які хочуть бігти з України»

Для того, щоб відновити повний контроль над територією Донбасу, Україні потрібна, перш за все, повноцінна економіка і елементарна моральна мобілізація нації. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький.

«Щоб змінити ситуацію, потрібна повноцінна економіка і елементарна моральна мобілізація нації. Є свіжа соціологія, яка говорить про те, що третина українців хоче виїхати з України. Хоча я в неї все одно не вірю, але ми розуміємо, що є велика кількість людей, які хочуть бігти. Воювати, вести повномасштабну війну з таким моральним станом я б не ризикнув», — говорить Білецький.

За його словами, нині потрібно максимально, за допомогою спецслужб, санкцій, створення зовнішньополітичних союзів і роботою з внутрішніми опозиційними силами Росії максимально послабити цю країну, а тільки потім починати такі дії.

«Але все одно, це військово-політичний шлях, а не навпаки. Натомість влада весь час каже, що хоче зупинити війну. Влада хоче «відрізати», як вона вважає, гангренозну ногу і присипати все це анальгіном, щоб воно мінімально боліло. От чим займається влада», — пояснює Білецький.

Як він зазначає, «вся ця брехня обертається довкола того, що «зупинимо-виграємо», «виграємо-зупинимо» війну».

«Влада хоче позбутися частини українських територій, але не має можливості це зробити через зрозумілу реакцію українців. І тому в нас люблять розповідати про гібридні війни. Сама ж влада веде гібридний обман українців», — резюмує політик.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Андрій Білецький: Влада знищила авторитет добробатів.