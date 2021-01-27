Американець здав ФБР свого батька, який брав участь у штурмі Капітолія

Джексон Реффіт повідомив про свого батька до ФБР, незважаючи на погрози

Через два дні після штурму Капітолія, чоловік попередив сина, щоб той мовчав

У США 18-річний житель Техасу Джексон Реффіт повідомив до ФБР про свого батька Гая, який 6 січня брав участь у штурмі Капітолія прихильниками Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Джексон звернувся у ФБР за кілька тижнів до подій 6 січня. За словами хлопця, ще за кілька тижнів до подій у Вашингтоні батько поводився дивно і стверджував, що братиме участь у «чимось значному».

За день до заворушень у США батько Джексона вирушив у Вашингтон. Підліток дізнався про подальший штурм Капітолія тільки з новин.

У свою чергу дружина Реффіта-старшого розповіла, що чоловік був членом праворадикального угруповання.

Коли він повернувся додому через два дні після штурму Капітолія, то попередив сина, щоб той мовчав.

«Якщо ти мене здаси, ти зрадник. А ти знаєш, що роблять зі зрадниками. Їх розстрілюють», – пригрозив він хлопцю.

Незважаючи на це, той все ж повідомив про це до ФБР, і вже 16 січня чоловіка затримали.

Реффітта-старшого затримали 16 січня, йому висунули обвинувачення в перешкоджанні правосуддю та в умисному проникненні в Капітолій. Під час обшуку у нього вдома виявили гвинтівку AR-15 і пістолет, чоловік розповів слідчим, що брав зброю із собою до Вашингтона. Окрім того, виявилося, що він був членом праворадикального угруповання Three Percenters.

«Я відклав убік свої емоції, щоб зробити, на мою думку, правильну річ», – пояснив свій вчинок Джексон.

Зазначимо, лідер республіканців у Сенаті США звинуватив Трампа у підбурюванні до заворушень.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні в ході протесту прихильників Трампа сталися заворушення. В ході заворушень протестувальники увірвалися до Капітолію та вчинили там погром. Заворушення також призвели до жертв серед протестувальників та правоохоронців.

До слова, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.