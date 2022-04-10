«Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України

Українці в Іспанії вийшли на вулиці проти російської агресії

До акції доєдналося багато дітей

В іспанському Аліканте відбулася акція на підтримку України.

Зокрема, учасники заходу, до якого доєдналося багато батьків з дітьми, тримали в руках державні прапори України та плакати проти російської агресії.

Також активісти закликали зупинити геноцид українців, організований Росією.

Нагадаємо, через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ Іспанії вирішило видворити близько 25 російських дипломатів.