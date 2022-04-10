«Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
Українці в Іспанії вийшли на вулиці проти російської агресії
фото: Софія Рожко
До акції доєдналося багато дітей
В іспанському Аліканте відбулася акція на підтримку України.
Зокрема, учасники заходу, до якого доєдналося багато батьків з дітьми, тримали в руках державні прапори України та плакати проти російської агресії.
Також активісти закликали зупинити геноцид українців, організований Росією.
фото: Софія Рожко
Нагадаємо, через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ Іспанії вирішило видворити близько 25 російських дипломатів.