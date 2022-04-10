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    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України

    Українці в Іспанії вийшли на вулиці проти російської агресії - «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    Українці в Іспанії вийшли на вулиці проти російської агресії
    фото: Софія Рожко

    До акції доєдналося багато дітей

    В іспанському Аліканте відбулася акція на підтримку України.

    Зокрема, учасники заходу, до якого доєдналося багато батьків з дітьми, тримали в руках державні прапори України та плакати проти російської агресії.

    Також активісти закликали зупинити геноцид українців, організований Росією.

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    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України
    фото: Софія Рожко

    Нагадаємо, через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ Іспанії вирішило видворити близько 25 російських дипломатів.

    Теги: росія окупанти геноцид війна Іспанія Україна окупація #stoprussia
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    «Зупиніть геноцид». В іспанському Аліканте пройшла акція на підтримку України