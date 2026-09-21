Рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026: результати Миколаївської області

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році

Перші три місця рейтингу найкращих шкіл Миколаївської області посіли заклади Південноукраїнська, Первомайська та Вознесенська, а до першої десятки також потрапили ліцеї з невеликих громад області. Найвище серед них розташувався Полігонівський ліцей Шевченківської сільської ради – він став четвертим із результатом 123,7 бала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Перше місце посів Південноукраїнський ліцей №5 Південноукраїнської міськради із середнім результатом 128,1 бала. Другу сходинку зайняв Первомайський ліцей «Лідер» Первомайської міськради із результатом 126,8 бала. Третім став Вознесенський ліцей імені Тараса Шевченка із середнім результатом 124,1 бала.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу



Місце у рейтингу України Рейтинговий бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Південноукраїнський ліцей №5 Південноукраїнської міськради 531 128.1 150.1 39/156 98 2 Первомайський ліцей «Лідер» Первомайської міськради Миколаївської обл. 666 126.8 147.9 87/348 99 3 Вознесенський ліцей імені Тараса Шевченка Вознесенської міськради 1047 124.1 145.1 66/264 99 4 Полігонівський ліцей Шевченківської сільської ради Миколаївської обл. 1120 123.7 145.4 6/24 100 5 Південноукраїнський ліцей №2 Південноукраїнської міськради 1202 123.3 144.3 56/220 100 6 Себинський ліцей Костянтинівської сільської ради Миколаївської обл. 1390 122.3 143.8 4/16 100 7 Сухобалківський ліцей Мостівської сільської ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. 1486 121.9 143.3 4/16 100 8 Новоодеський ліцей №4 Новоодеської міськради Миколаївської обл. 1694 120.9 141.9 30/120 99 9 Первомайський ліцей «Ерудит» Первомайської міськради Миколаївської обл. 1893 120.1 140.3 72/280 98 10 Вознесенський ліцей №8 Вознесенської міськради Миколаївської обл. 2020 119.6 140.1 42/164 98

Четверте місце посів Полігонівський ліцей Шевченківської сільської ради із результатом 123,7 бала. Південноукраїнський ліцей №2 зайняв п’яте місце із 123,3 бала. Себинський ліцей Костянтинівської сільської ради посів шосте місце – 122,3 бала. Сухобалківський ліцей Мостівської сільської ради став сьомим із результатом 121,9 бала.

Восьме місце зайняв Новоодеський ліцей №4 – 120,9 бала. Первомайський ліцей «Ерудит» посів дев’яте місце із 120,1 бала. Десяте місце зайняв Вознесенський ліцей №8 із результатом 119,6 бала.

Водночас у трьох школах із першої десятки Миколаївщини НМТ складали менше десяти випускників. У Полігонівському ліцеї Шевченківської сільської ради тестування проходили шестеро учасників, а в Себинському та Сухобалківському ліцеях – по четверо.

Для порівняння, у Південноукраїнському ліцеї №5, який очолив обласний рейтинг, НМТ складали 39 випускників. У Первомайському ліцеї «Лідер», що посів друге місце, тестування проходили 87 учасників.

Раніше «Главком» писав, що до рейтингу 200 найкращих закладів освіти України увійшли 52 школи, розташовані поза обласними центрами. Серед них – десять сільських шкіл. Найбільше таких закладів на Київщині – чотири. Ще по два представлені на Львівщині та Тернопільщині, по одному – на Рівненщині та Донеччині.

Мукачево, що на Закарпатті завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області. До десятки найкращих шкіл Дніпра за результатами НМТ-2026 увійшли два приватні ліцеї. Решту позицій посіли комунальні заклади міста та ліцеї Дніпра. А до першої десятки закладів Дніпроетровщини увійшли заклади освіти з Жовтих Вод, Кам’янського, Нікополя та Кривого Рогу. Із 10 найкращих шкіл Одеси за результатами НМТ вісім увійшли до топ-200 шкіл України.