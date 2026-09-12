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Оприлюднено рейтинг найкращих шкіл Івано-Франківська за результатами НМТ-2026

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Оприлюднено рейтинг найкращих шкіл Івано-Франківська за результатами НМТ-2026
Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради, який посів перше місце в рейтингу
фото: Вікіпедія

Школа, яка очолила рейтинг Івано-Франківська, посіла шосте місце в Україні за НМТ-2026

Науковий ліцей ім. Миколи Сабата очолив рейтинг шкіл Івано-Франківська за результатами НМТ-2026 із середнім результатом 147 балів. До першої десятки увійшли сім комунальних і три приватні заклади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце посів Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради із середнім результатом 147 балів.

Другу сходинку зайняв Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. Івана Пулюя. Його середній результат становить 135,2 бала. Третім став приватний Католицький ліцей святого Василія Великого із результатом 134,3 бала.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради 6 147 171.8 68/272 100
2 Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради 129 135.2 157.7 93/372 100
3 Івано-Франківський приватний ліцей «Католицький ліцей святого Василія Великого» 158 134.3 157.5 34/136 99
4 Ліцей №5 Івано-Франківської міськради 192 133.3 155.8 71/276 100
5 Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради 197 133.1 155.2 103/404 99
6 Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради 199 133.1 155.9 51/204 100
7 Івано-Франківський приватний заклад ліцей «Перша ластівка» 224 132.6 155.8 13/52 98
8 Ліцей №11 Івано-Франківської міськради 433 129.2 151.1 65/256 98
9 Ліцей №1 Івано-Франківської міськради 492 128.5 150.1 75/288 99
10 Ліцей №2 Івано-Франківської міськради 732 126.2 148.2 24/96 100

Одразу два заклади – Ліцей №23 ім. Романа Гурика та Ліцей ім. Романа Шухевича – показали однаковий середній результат у 133,1 бала.

Нагадаємо, одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області. До десятки найкращих шкіл Дніпра за результатами НМТ-2026 увійшли два приватні ліцеї. Решту позицій посіли комунальні заклади міста та ліцеї Дніпропетровської обласної ради.

Ліцеї Малина окупували рейтинг найкращих шкіл Житомирщини. Також «Главком» писав про 10 найкращих шкіл Вінниці за результатами НМТ-2026.

Також усі три школи одного містечка увійшли до топ-10 найкращих на Тернопільщині.

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

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Теги: НМТ освіта рейтинг навчання Івано-Франківськ

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