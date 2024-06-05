Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!

Національний хор імені Г. Верьовки вперше за своє 80-річне творче життя цей легендарний колектив ставить сучасну виставу

Domum – це про те, як крізь невимовний біль втрати пробиваються паростки життя…, як крізь сльози сяють лагідні усмішки закоханих, як замість відчаю у кожного з нас лише жага перемоги та віра в квітучу Україну – і це уже давно «стала форма» нашого сьогодення.

Саме на цих контрастах нашого нинішнього життя молода талановита балетмейстерка Олеся Шляхтич в співпраці з Національним хором імені Г. Верьовки створила балет-перформанс Domum, прем’єра якого відбудеться 24 червня о 18:00 в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка (Площа Івана Франка,3, квитки тут).

Музично-хореографічна вистава Domum – це історія про героїзм кожного українця під час війни, про кохання та ніжне дитинство, про сміливість та відданість, проспівана мовою сучасного сюжетного балетного перформансу та української фольклорної музики в обробці Національного хору ім. Г. Верьовки.

40 артистів балету, що виконують сучасну хореографію від балетмейстерки Олесі Шляхтич, 30 вокалістів, що співають всім відомі українські пісні у новому сучасному прочитанні, фольклорно-симфонічний оркестр з потужних скрипок та проникливих цимбал, віолончелей, флейт та трембіт захоплять глядача у вир тонкого драматизму історії війни, повноти звуку та танцю, щоб разом пройти шлях, яким крокує кожен українець щодня та відчути його велич та значущість у світовому масштабі.

Domum – це тендітна та водночас потужна легенда про Україну.

Зазвичай всі звикли, що Національний хор імені Г. Верьовки вражає нас своїми фольклорними, класичними, духовними творами, але ця прем'єра стане справжньою сенсацією. Вперше за своє 80-річне творче життя цей легендарний колектив ставить сучасну виставу, дозволивши молодій режисерці Олесі Шляхтич зовсім по-новому трактувати вічно актуальні українські пісні. Олеся має цікавий досвід: навчалася народним танцям в школі при ансамблі імені Вірського, опановувала класичний балет, вчилася сучасного танцю в Парижі за технікою однієї з засновниць модерну Марти Грем, за вісім років творчої діяльності, працюючи з найкращими солістами оперних сцен, композиторами, художниками, скульпторами та навіть діджеями створила низку новаторських балетних вистав.

Олеся Шляхтич про Domum: «Domum – це «дім» латиною. Історія складається з трьох циклів. Перший – народження, ніжні спогади дитинства, які нас формують: бабусин сад, травичка, кролики і ти маєш збирати полуницю... Другий цикл – доросла любов, яка нас змінює. І третій цикл – про дім, батьківщину.

У центрі історії – чотири пари, чотири історії кохання. Вони різні. Тут про кохання зовсім юних, кохання дорослих військових, про зрілу любов. В історії є місце чоловічій парі. Є жінки-кохані, жінки-військові.

Також це історія про війну без романтики та пафосу. Щоб написати цю частину, я проводила інтерв'ю з друзями-військовими, розпитувала про думки перед боєм. Мені пояснювали, що багато залежить від самої людини, яка в неї посада, рід військ, бо в піхотинця будуть одні думки, у снайпера інші.

Перед боєм не думають про героїзм і захист країни. У цей момент людина бореться зі страхом, організм виробляє адреналін. І от кожен з героїв нашої вистави перед останнім боєм танцює свій монолог. Хтось хоче до мами, хтось – до жінки, хтось – просто не хоче бути тут, когось нудить... У війні мало поетики та героїзму... Є страх, безумовно, відчай та біль, є смерть та повно смутку, проте кожен, хто опинився в цих жахливих умовах і, переборюючи природні інстинкти самозбереження, має нетлінну силу волі в душі і йде на захист України – за визначенням безумовно Герой. Усі лінії персонажів, що виконані балетом у виставі – це різні психотипи воїнів, які перемагають страх і зі зброєю в руках б’ються за наші життя.»

Постановний склад:

Балетмейстер-постановник, автор лібрето, ідеї та режисер вистави, виконавиця однієї з головних балетних партій – Олеся Шляхтич.

Помічник балетмейстера та головний репетитор вистави – Заслужений артист України Євген Кайгородов.

Композитори – Кирило Бородін та Марія Хмельова.

Аранжувальник – Тимофій Старєнков.

Керівник оркестру – Заслужений артист України Андрій Семеляк.

Головний хормейстер – Заслужений артист України Олег Пилип.

Художники з костюмів – Марія Руденко та Євген Клименко.

Арт-куратори проєкту:

Керівник Національного хору імені Г. Верьовки – Народний артист України Ігор Курилів.

Головний режисер Національного хору імені Г. Верьовки – Народний артист України Валерій Куцевалов.

Ви побачите незабутнє творче полотно з хорового співу, витончених рухів балету, потужної музики оркестру в поєднанні з сучасною хореографією та бережним переосмисленням української музичної спадщини. Все це разом створить магічну атмосферу на сцені й разом з тим відтворить наше сьогодення.

З цікавих ниток сплітається наша національна самоідентичність. Ні, вона не оповита стрічками віночків та голосними словами пророків… Проте квітка її, полита сльозами та заколисана вітром народних пісень, гордо червоніє над світами. Наче щось божественне є у перебуванні на цій землі… Це і є наш Domum!

Не пропустіть цю унікальну подію, яка відкриває нові горизонти у мистецтві!